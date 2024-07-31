نوح وعمار.. ثنائي عربي يسجلان في ودية برشلونة ومانشستر سيتي.. فما قصتهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية، التي أقيمت ضمن الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل لاعبين يحملان الجنسية العربية، وهما نوح درويش وعمار عبد الرحمن أحمد فتح.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية بالتعادل 2-2، وتمكن الفريق الكتالوني من الفوز بركلات الترجيح 4-1.

نوح درويش لاعب برشلونة للشباب

وكان نوح درويش صاحب الركلة الترجيحية الثانية، وانضم اللاعب إلى فريق الشباب ببرشلونة في نهاية العام الماضي 2023، من فرايبورج الألماني، وكلفت الصفقة خزينة برشلونة 3 ملايين يورو.

وولد نوح صاحب الـ17 عاما، في مدينة فرايبورج لأب فرنسي وأم عراقية، ولكنه يلعب مع منتخب ألمانيا، وتألق مع منتخب المانشافت في بطولة أوروبا للشباب تحت 17 عاما، التي فاز بها المنتخب الألماني، وشارك اللاعب في 6 مباريات وسجل هدفين وصنع 4 أهداف.

عمار عبد الرحمن صاحب ركلة سيتي الوحيدة

وسجل اللاعب عمار عبد الرحمن ركلة الترجيح الوحيدة لمانشستر سيتي، بعدما أهدر كلا كالفين فيليبس وجاكوب رايت، ويلعب عمار ضمن صفوف نادي تروا الفرنسي في الدرجة الثانية ولعب الفترة الماضية على سبيل الإعارة، ضمن صفوف نادي لوميل البلجيكي، وكلاهما جزء من مجموعة سيتي.

وانضم عمار إلى سيتي لتلقي العلاج على مدار هذا الصيف، لهذا السبب دخل ضمن كتيبة جوارديولا في الفترة التحضيرية، وفقا لصحيفة "ذا أثليتيك".

وولد عمار عبد الرحمن في حي سبانجا بمقاطعة ستوكهولم في السويد، ويلعب ضمن فريق الشباب للمنتخب السويدي، ولكنه من أصل صومالي.

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