تخطى صلاح.. سفيان رحيمي يحقق رقما تاريخيا في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق سفيان رحيمي رقما تاريخيا مع منتخب المغرب، في دورة الألعاب الأولمبية، بتسجيل الهدف الثاني في مرمى العراق، وقاد رحيمي أسود الأطلس إلى الدور الثاني في أولمبياد باريس.

وتصدر رحيمي صدارة هدافي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس، برصيد 4 أهداف، ثنائية ضد الأرجنتين وهدف ضد أوكرانيا وآخر ضد العراق.

وبهذه الأهداف تخطى رحيمي، المغربي أحمد فراس، الذي يتصدر قائمة هدافي المغرب في الأولمبياد منذ نسخة 1972، برصيد 3 أهداف، كما تخطى لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي سجل 3 أهداف، لكنه يغيب عن النسخة الحالية.

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