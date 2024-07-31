شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نقاط تفصل الأهلى عن التتويج بدرع الدورى رقم 44 والان مع تفاصيل الخبر

اقترب فريق الأهلى من حسم درع الدورى للموسم الحالى 2023 / 2024، بعدما اعتلى صدارة الدورى برصيد 72 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، ويتبقى للأهلى 3 مباريات مؤجلة وحال الفوز فيها سيصبح الفارق بينه وبين الفريق السماوى 11 نقطة.

فريق بيراميدز يتواجد فى الوصافة برصيد 70 نقطة ويتبقى له 3 مباريات وحال الفوز فيها جميعا سيصل للنقطة 79، بينما يتبقى للأهلى 6 مباريات ويحتاج منها 7 نقاط فقط للتتويج بالدوري لأنه عند وصوله للنقطة 79 سيكون قد حسم اللقب بدون النظر إلى نتائج بيراميدز لأنه يتفوق على الفريق السماوي في المواجهات المباشرة، بعدما فاز عليه ذهابا وإيابا.

ويتبقى للأهلي 6 مباريات فى الدوري الممتاز أمام البنك الأهلي والمقاولون العرب وسموحة وزد وإنبي ومودرن سبورت، ويحتاج منها 7 نقاط فقط للتتويج بالدرع رقم 44 في تاريخه والثاني على التوالي، بينما يتبقى لبيراميدز 3 مباريات في الدوري مع فرق زد والداخلية وطلائع الجيش.

واستقر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين فى صفوف الفريق الأحمر حال تمكن الفريق من الحسم المبكر لدرع الدورى رقم 44 بشكل رسمى، من أجل منحهم الراحة الكافية، في ظل ضغط المباريات الكبير خلال الموسم الحالي وخاصة في آخر شهرين، خشية من تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات.

ويحتاج الأهلي تحقيق 7 نقاط من أصل 6 مباريات متبقية لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي بدون النظر إلى نتائج بيراميدز منافسه على حصد درع الموسم الحالي، بحيث يتربع الفريق الأحمر على الصدارة بعدد 72 نقطة من لعب 28 مباراة ويتبقى له 6 مباريات في عمر المسابقة.

ويخطط مارسيل كولر لإراحة مجموعة من اللاعبين الأساسيين، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبو علي ومروان عطية، باعتبارهم أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، لاسيما مع تلاحم الموسم المقبل بدون حصول اللاعبين على راحة كافية.

من ناحية أخرى عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بفوز فريقه على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 من مسابقة الدوري المصري والوصول للانتصار رقم 17 على التوالي والانفراد بقمة الدوري.