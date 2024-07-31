شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس والعريان يمثلان مصر رسميًا فى اجتماعات الأنوكا بباريس والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية (انوكا) بحضور مصرى قوى، حيث مثل مصر رسميًا المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، على هامش أولمبياد باريس.

كما حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا ودكتور حسن مصطفى رئيس لجنة القيم بالانوكا.

ويشهد الاجتماع الذي يقام على هامش دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حضور 54 دولة ممثلين عن الدول الأفريقية برئاسة الجزائري مصطفى براف.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الهامة، على رأسها تنظيم دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها في مصر ودورة الألعاب الإفريقية للشباب الشاطئية المقررة في غينيا.

وسيقوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعرض بريزنتيشن عن استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027.



وزير الرياضة فى الاجتماعات



اجتماع الانوكا



ادريس و العريان



اشرف صبحى



الانوكا