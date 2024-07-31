شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مخلوف لاعب الإسماعيلى يقترب من المصرى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمد مخلوف لاعب النادي الإسماعيلي من إتمام انتقاله إلى النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي المرتقب، مجاناً، وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق الأصفر بنهاية الموسم الجاري.

وكان النادي المصري قد أعلن رحيل الثنائي، الجزائري غيلاس قناوي والذي انتقل لاتحاد العاصمة الجزائري، والتونسي معتز زدام والذي عاد إلى الترجي التونسي عقب انتهاء مدة إعارته للمصري دون تفعيل بند الشراء.

ويستعد المصري لمباراته أمام سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الخميس، على استاد برج العرب.

وتأكد غياب محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة، وجاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة أمس أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، بمنافسات الجولة 18 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.