شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروج المصنف الأول عالميا.. تعرف على طريق عمر عصر فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

فى مفاجأة من العيار الثقيل، نجح السويدى ترولس موريجارده المصنف رقم 19 على العالم فى تنس الطاولة، في إقصاء الصينى وانج المصنف رقم 1، من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عقب الفوز عليه بنتيجة (4-2) في عدد الأشواط ضمن منافسات دور الـ32.

وكان من المقرر أن يكون اللاعب الصيني في طريق البطل المصري عمر عصر، والذي تأهل لثمن نهائي تنس الطاولة بأولمبياد باريس.

ويلعب عمر عصر في الرابعة عصر اليوم، ضد الكازاخستاني كيريل جيراسيمينكو ضمن منافسات دور الـ16، وفي حال فوز البطل المصري من المحتمل أن يواجه السويدي ترولس موريجارده، والذي تغلب على المصنف الأول عالمياً، في ربع النهائي.

جدير بالذكر أن البطل المصري كان قد تأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 الماضية، محققاً إنجازًا جديدًا لتنس الطاولة المصرية.

ونجح عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة فى التأهل إلى منافسات دور الـ32 بدورة الألعاب الأولمبية التى تستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وتغلب عصر على منافسه فابيو راكوتواريمانانا في دور الـ 64 بنتيجة 4-1 وتأهل إلى الدور التالى، قبل أن يتغلب عمر عصر على بطل الإكوادور ألبرتو مينو المصنف الـ77 في دور الـ 32.