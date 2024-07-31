شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تودع منافسات تنس الطاولة بدور الـ32 فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

ودعت دينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة، منافسات الفردى من دور الـ32 بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وخسرت دينا مشرف أمام منافستها اللاعبة من اليابانية هينا هاياتا المصنفة الثالثة عالمياً بنتيجة 4-0 فى دور الـ 32 من المنافسات.

كان محمد البيلى ودع منافسات تنس الطاولة من دور الـ64 أمام البولندى ميلوس ريدزيمسكى صاحب الـ17 عاما بنتيجة 4-0.

ويلعب عمر عصر لاعب المنتخب في الرابعة عصر اليوم، ضد الكازاخستاني كيريل جيراسيمينكو ضمن منافسات دور الـ16، وحال فوز البطل المصري من المحتمل أن يواجه السويدي ترولس موريجارده، والذي تغلب على المصنف الأول عالمياً، في ربع النهائي.

جدير بالذكر أن البطل المصري كان قد تأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 الماضية، محققاً إنجازًا جديدًا لتنس الطاولة المصرية.

ونجح عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة فى التأهل إلى منافسات دور الـ32 بدورة الألعاب الأولمبية التى تستمر حتى 11 أغسطس المقبل.