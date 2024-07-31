شكرا لقرائتكم خبر عن ماجى عشماوى تنهى منافسات الرماية فى المركز 27 بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أنهت ماجى عشماوى لاعبة منتخب الرماية منافساتها فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس، بمنافسات التراب فى المركز 27 من 30.

ونجحت ماجى عشماوى فى ضرب 110 أطباق من إجمالى 125 فى الجولات الخمسة التى خاضتها خلال المنافسات.

يذكر أن أصحاب المراكز الستة الأولى هن من يصعدن للدور النهائى من المنافسات.

كان إبراهيم كريم لاعب المنتخب حقق المركز الـ41 من أصل 44 فى منافسات الرماية 50 متر 3 أوضاع بأولمبياد باريس 2024.

كما احتل إبراهيم كريم لاعب المنتخب الوطنى للرماية المركز الـ38 فى منافسات 10 م ضغط هواء رجال بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2023 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.