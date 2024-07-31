شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ محمد صبحى ويوسف أوباما فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المصابون لفحص طبى على هامش مران اليوم، للاطمئنان على مدى شفائهم، يأتى فى مقدمتهم محمد صبحى ويوسف أوباما.

وتغيب عن الزمالك في المباراة الماضية للإصابة كل من الثلاثى محمود حمدى الونش، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى للتأهيل من الصليبى، بينما تغيب أوباما ومحمد صبحى للتأهيل من الإصابة، حيث يعانى صبحى من شرخ في الكتف، بينما يعانى أوباما من آلام فى القدم.

وكان يوسف إبراهيم أوباما انتظم فى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يشارك في مباراة المقاولون بسبب مواصلة التأهيل.

ودخل يوسف أوباما لاعب الفريق دائرة اهتمامات مسئولي فريق السويحلى الليبى، للانضمام الى صفوفهم خلال الانتقالات الصيفية.

وتحدث مسئولو النادى الليبى مع وكيل أوباما لمعرفة رأيه في الانتقال إلى السويحلى، خاصة أن عقده ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم، وحال نجاح الصفقة يكون أوباما ثانى لاعبى الزمالك الراحلين إلى ليبيا بعد محمود علاء الذى انضم للسويحلى خلال الأيام الماضية.