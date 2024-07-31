شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يزيح الستار عن صفقة محمد مجدى أفشة من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 2019 أزاح النادى الأهلى الستار عن تعاقده الرسمى مع محمد مجدى أفشة صانع ألعاب بيراميدز لمدة خمسة مواسم لتبدأ فصول حكاية عنوانها اللحظات السعيدة والأهداف المؤثرة للاعب داخل القلعة الحمراء.

شارك قفشة مع الأهلى فى 231 مباراة بجميع البطولات وسجل 40 هدفاً وصنع 45، وتوج مع المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا أربعة مرات والدورى المصرى مرتين وكأس مصر ثلاثة مرات والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المحلى أربع مرات بجانب برونزية كأس العالم للأندية ثلاثة مرات.

أفشة من مواليد 5 مارس 1996 بمحافظة الجيزة بدأ مسيرته الكروية فى ناشئى نادى إنبى حتى موسم 2014_2015 ثم انتقل على سبيل الإعارة لفريق الرجاء الصاعد حديثاً للدورى الممتاز وقتها، وتألق بشدة مما لفت أنظار مسئولي الفريق البترولي ليعود إليه مرة أخرى ويستمر لمدة ثلاثة مواسم حتى بزغ اسمه وتألق وأثبت نفسه وتصارع عليه أندية القمة حتى نجح بيراميدز في التعاقد معه موسم 2017_2018 ليثبت أنه لاعب من طراز فريد فلقد تألق وانضم للفراعنة و إستطاع قيادة ناديه لإحراز المركز الثالث والمشاركة في الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ بيراميدز قبل أن يتمسك بالرحيل لتحقيق حلم حياته واللعب للأهلى الذى تعاقد معه لمدة خمسة مواسم بعدما رفض أفشة عروض بالجملة وأرقام مضاعفة تفوق عرض المارد الأحمر بسبب رغبته في ارتداء القميص الأحمر وتحقيق حلم عائلته الاهلاوية.

سجل محمد مجدى أفشة أهدافاً لا تنسى فى رحلته مع الأهلى على رأسها هدفاً قبل 4 دقائق من نهاية مباراة نهائى القرن، ليتغلب الأهلى على الزمالك 2-1 باستاد القاهرة الدولي، ويتوج بلقب دورى الأبطال للمرة التاسعة معززاً رقمه القياسى فى البطولة القارية الأولى للأندية.

وسجل أفشة هدفاً فى شباك كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا بنهائى دورى الأبطال الأفريقى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلى بثلاثية دون رد، ليقود المارد الأحمر للتتويج بدورى أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء.

كما سجل أفشة هدفا فى شباك بيراميدز بدوري هذا الموسم كان سبباً فى عودة الأهلى لقمة الدوري فى الأمتار الأخيرة للمسابقة.