قرار مفاجئ من كولر مع رضا سليم في الاهلي

كشف الإعلامي أمير هشام عن قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، وذلك قيما يخص موقفه من رحيل رضا سليم عن الفريق.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “المدرب السويسري مارسيل كولر، تراجع عن فكرة رحيل رضا سليم عن الفريق الأول خلال الفترة القادمة”.

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وأضاف: “كولر كان قد كتب تقريرًا وطالب برحيل رضا سليم عن الاهلي في الموسم الجديد، ولكنه تراجع وقرر استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة”.

واختتم: “رضا سليم لديه صفاء داخلي وعلاقته باللاعبين جيدة، كما أن مستواه يتطور داخل النادي الاهلي”.

وحقق المارد الأحمر الفوز في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز برباعية مقابل هدف على حساب فريق سيراميكا كيلوباترا.

وارتقى الأحمر لصدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز، مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة للأهلي في حالة الفوز بها سيبتعد فارق النقاط بين الفريقين إلى 11 نقطة.