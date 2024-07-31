7 غيابات تضرب الاهلي قبل مواجهة البنك بالدوري المصري

يختتم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته قبل مواجهة نظيره البنك الاهلي، المقرر لها غدًا الخميس، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأحمر الفوز في الجولة الماضية على حساب سيراميكا كيلوباترا برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليحقق الأحمر رقمًا قياسيًا في عدد مرات الفوز المتتالي.

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ووصل الأحمر إلى رقم قياسي جديد بتحقيق الفوز المتتالي للمباراة السابعة عشر، ويعادل كولر القم المسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه ببطول الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الاهلي سبع لاعبين في مباراة البنك غدًا وهم عمرو السولية، ومحمود متولي، وعلي معلول، وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة، كما يغيب حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا بسبب مشاركتهه مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 28 مباراة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة للاهلي.