أنشيلوتي يتحدث عن خطة ريال مدريد في الموسم الجديد وإعتزال توني كروس

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن خطة فريقه التي سيلعب بها في الموسم الجديد في ظل تواجد الفرنسي كيليان مبابي.

ويتواجد ريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، حيث يستعد لخوض ثلاث مباريات ودية أمام كل من برشلونة ومانشستر سيتي وميلان، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

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ومن المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره أتالانتا يوم 14 أغسطس ضمن مباريات السوبر الأوروبي في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي حول استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد: “الحقيقة أنني لست قلقًا لأن لدينا فريق مذهل في جميع المراكز”.

وأضاف: “انضم إلينا مبابي، وهو أمر رائع كما قلت، ليس لدينا الكثير من الوقت للاستعداد للمباريات، ولكن اللاعبين سيعودون بحالة جيدة”.

وتابع: “الشيء الأكثر أهمية هو الراحة، ومن ثم سيعود اللاعبون للتدريبات يوم 7 أغسطس للاستعداد للموسم الجديد”.

وأكمل: “نحن نفتقد كروس، لكن لدينا الكثير من الإمكانيات لاستبداله، لا يوجد لاعب مثله لأنه يتمتع بالكثير من الجودة، لكن لدينا الكثير من الموارد”.

واختتم: “الخطة التي سنستخدمها في الموسم الجديد يمكن أن تكون 4-3-3 أو 4-4-2 مثلما فعلنا العام الماضي، وفي بعض الأحيان كانت خطة 4-2-3-1 لدينا الموارد اللازمة لاستخدام تلك الخطط”.