برشلونة يقرر عدم تسجيل مدافعه في قائمة الموسم الجديد

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يخطط لعدم تسجيل مدافع الفريق الأول الدولي الأوروجواياني رونالد أراوخو في قائمة الموسم الجديد.

تعرض أراوخو لإصابة خلال مباراة البرازيل وأوروجواي في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، مما أدى إلى غيابه لمدة 4 أشهر عن المالعب.

أوضحت صحيفة “آس” الإسبانية أن الإصابة الطويلة للمدافع الأوروجواياني دفعت برشلونة إلى قرار عدم تسجيله في قائمة الفريق، نظرًا للمشاكل التي يواجهها النادي في اللعب المالي النظيف.

قرر برشلونة عدم تسجيل أراوخو حتى يناير المقبل عندما تُفتح سوق الانتقالات مرة أخرى.

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هذا القرار يعني أن المدرب هانز فليك لن يتمكن من الاعتماد على أراوخو حتى يناير، مما يجعله ينظر إلى جوليس كوندي كمدافع وليس كظهير أيمن، بالإضافة إلى باو كوبارسي الذي سيعود من أولمبياد باريس، وأندرياس كريستنسن، وعودة إريك جارسيا من جيرونا.

وأكملت الصحيفة أنه لم يتم تسجيل المدافع الإسباني إينييجو مارتينيز والبرازيلي فيتور روكي في القائمة حتى الآن، ولكن مع استبعاد أراوخو، سيتم إعادة مارتينيز للقائمة.

من المقرر أن ينطلق الدوري الإسباني في 15 أغسطس المقبل، وستكون أول مباراة لبرشلونة أمام فالنسيا في ملعب ميستايا في 17 أغسطس.