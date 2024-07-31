كولر يثير قلق إدارة الاهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام عن إثارة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قلق إدارة الأحمر خلال الوقت الحالي، وذلك بشأن احتمالية رحيله عن الفريق.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “إدارة الاهلي لديها قلق في الوقت الحالي من رحيل كولر عن الفريق خلال الفترة القادمة، وذلك في حال عدم ضم الصفقات التي حددها المدرب السويسري للتعاقد معها في الميركاتو الصيفي الجاري”.

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وأضاف: “كولر يسعى لحسم الصفقات الجديدة التي طلبها لرغبته في المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك بها في الموسم الجديد”.

وأكمل: “كولر حدد خمس مراكز لتدعيمها بخمس لاعبين سوبر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وإدارة الأحمر تعكف حاليًا على إنهاء هذا الملف”.

واختتم: “إدارة الأهلي لديها قلق من احتمالية رحيل كولر عن الفريق في ظل النجاحات العديدة التي حققها مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، وذلك في حالة تعثروا في ملف الصفقات الجديدة التي طلبها المدرب السويسري”.