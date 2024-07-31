الزمالك يدرس إعارة نجمه في الموسم المقبل

يدرس مسئولو نادي الزمالك، خروج أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة الكرة والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، يدرسون إعارة سيد عبد الله “نيمار” في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب المصادر الهدف من هذه الخطوة هو منح اللاعب فرصة للمشاركة بشكل أكبر في المباريات خلال الموسم المقبل.

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وفي الفترة الأخيرة، تلقى اللاعب عروضًا محلية كان أبرزها عرض من نادي مودرن سبورت.

من جانب آخر، سيستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي في السادسة والنصف مساءً، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسيواجه الزمالك فريق الجونة يوم الجمعة المقبل في الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.