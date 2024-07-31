عشماوي ودينا مشرف يودعان منافسات أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

ودعّت دينا مشرف لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة دور الـ32 من منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام حاليا في باريس.

وخسرت دينا مشرف من اللاعبة اليابانية هينا هاياتا بنتيجة (4-0) في إطار تنس الطاولة فردي، حيث جاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: (15-13)

الشوط الثاني: (12-10)

الشوط الثالث: (11-3)

الشوط الرابع: (11-9)

خروج ماجي العشماوي في الرماية

وفي المقابل دعت أيضا ماجي عشماوي لاعبة منتخب الرماية منافسات "التراب" في أولمبياد باريس 2024 من مرحلة التصفيات، التي تشهد مشاركة 30 لاعبة، تتأهل منها 8 لاعبات إلى المرحلة النهائية.

واحتلت عشماوي المركز الـ27 من أصل 30 متسابقة، بعدما أصابت 110 أطباق من 125.

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