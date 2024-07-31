"من أمريكا إلى باريس".. حرب كلامية بين جوارديولا وألفاريز لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشبت حرب كلامية، بين الأرجنتيني خوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي وبيب جوارديولا المدير الفني للفريق، على الرغم من المسافة بين الثنائي، إذ أن الأول موجودا في فرنسا لخوض أولمبياد باريس مع منتخب بلاده الألمبي، فيما يقود جوارديولا الفريق في المعسكر التحضيري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جوارديولا في تصريحاته على هامش المؤتمر اليوم: "سمعت أن ألفاريز يفكر في الأمور المتعلقة بالبقاء أو الرحيل، حينما ينتهي من التفكير سيتحدث وكيله إلى تكسيكي بيرجستاين، وسيخبرنا، وحينها سنتخذ القرار، أعرف أنه يريد اللعب على أعلى مستوى ولذلك سمعت عن اهتمام أتلتيكو مدريد به وتفكير جوليان في الأمر، أكرر سينتهي من التفكير ويتحدث معنا وحينها نتخذ القرار، لكن هناك من يريدون هذا المكان، لذا عليه التفكير سريعًا".

ورد ألفاريز في تصريحات عبر صحيفة "ماركا": "لقد سمعت ما قاله بيب، لا أعتقد أنني قلت أي شيء غير منطقي أو غريبًا، وبالتأكيد حينما تنتهي الألعاب الأولمبية سأفكر بهدوء في مستقبلي، صحيح أنني واحد من أكثر اللاعبين الذي حصلوا على دقائق لعب الموسم الماضي مع الفريق، إلا أن وجودي على الدكة في بعض المباريات الهامة أمر لا يروق أحدًا بكل تأكيد".

وبدأت الأزمة بين الثنائي، عندما قال ألفاريز في تصريحات صحفية: "في الموسم الماضي كنت أحد أكثر اللاعبين لعبا للدقائق في سيتي، ولكن في النهاية، لا أحد يحب أن يتم تركه خارج المباريات الهامة، بل يحب الجميع أن يساهم، سآخذ وقتي للتفكير بشأن ما أريده لنفسي، وسنرى".

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