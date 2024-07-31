الزمالك يعلن حكم جديد من المحكمة الرياضية في قضية باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، قرار جديد من المحكمة الرياضية، بشأن قضية البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

وكتب أحمد سالم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "أخطرت اليوم محكمة التحكيم الرياضي نادي الزمالك بمد أجل الحكم في الاستئناف المقدم من جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق إلى يوم 31 أكتوبر 2024".

أضاف: "مد أجل الحكم يعطي للمحكمة الحق في إصدار الحكم في أي وقت وحتى 31 أكتوبر 2024".

وكان جيمي باتشيكو حصل على حكم ضد نادي الزمالك، بالحصول على مبلغ 450 ألف دولار، مستحقاته القديمة، قبل أن يقدم الأبيض استئناف على الحكم.

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