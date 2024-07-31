منتخب رجال السلاح يخسر من فرنسا ويودع منافسات أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

ودع منتخب مصر رجال سلاح "السابر" منافسات بطولة دورة الألعاب الأولمبية التي تقام حاليا في باريس، بعد الخسارة نظيره الفرنسي، في مباراة ربع النهائي التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وخسر منتخب مصر بنتيجة (41 - 45) في مجموع المواجهات الـ9 التي جمعت المنتخبين، وتوقف حلمه نحو تحقيق ميدالية أولمبية.

ويتكون المنتخب من الثلاثي زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز، وخاض كل لاعب من ثلاثي المنتخب 3 مواجهات أمام اللاعبين الـ3 لمنتخب فرنسا.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب المصري مواجهة ترتيبية أمام كندا في وقت لاحق لتحديد المراكز من 5 إلى 8.

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