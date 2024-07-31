شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال خاص من زوجة زيزو بفوز المنتخب الأولمبى وتألقه أمام إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

حرصت زوجة أحمد سيد زيزو نجم المنتخب الأولمبى والزمالك على الاحتفال بصعود الفراعنة إلى دور الثمانية لدورة الألعاب الأولمبية 2024 المقامة حاليا بباريس، عقب الفوز الثمين على إسبانيا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بمنافسات الأولمبياد.

وتأهل المنتخب الأولمبى فى صدارة المجموعة الثالثة بالأولمبياد برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الوصيف إسبانيا.

وحرصت هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو على الاحتفال بتأهل المنتخب الأولمبى إلى الدور ربع النهائى عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، موجهة رسالة لزوجها الذي تألق خلال اللقاء وصنع الهدف الأول لزميله إبراهيم عادل، وكتبت رسالة عبر خاصية "ستوري" قائلة: "الحمد لله ألف مبروك يا حبيبي وعقبال الميدالية يا رب".

وكان زيزو قد وجّه رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه على "إنستجرام" كتب فيها: "الحمد لله مبروك للشعب المصري التأهل، وإن شاء الله بدعواتكم نقدر نحقق حاجة".

كما نشر "زيزو" بعض اللقطات من المباراة التي حسمت تأهل مصر إلى دور ربع النهائي، وعلق عليها قائلًا: "إلى الدور التالي.. روح مذهلة يا رفاق".

وتلتقى مصر مع باراجواى فى ربع نهائى أولمبياد باريس يوم الأحد المقبل فى السادسة مساء.