شكرا لقرائتكم خبر عن أبو إنجيل حكما لمباراة منتخب مصر والرأس الأخضر فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الجنوب أفريقى توم أبو إنجيل حكما لمباراة منتخب مصر والرأس الأخضر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يومى 6 و10 سبتمبر المقبل موعدا لمباراتى منتخب مصر بقيادة حسام حسن مع الرأس الأخضر وبتسوانا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم التى تستضيفها المغرب ديسمبر 2025.

وينتظم المنتخب الوطني الأول في معسكره المقبل خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل لخوض مباراتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا.

وكان حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، يعتزم تقديم موعد المعسكر ليقام نهاية أغسطس، كما اعتاد في التوقفات الماضية؛ لخلق حالة من الانسجام فى المعسكر بين اللاعبين.