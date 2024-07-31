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منتخب سلاح السيف يخسر أمام فرنسا فى ربع نهائى أولمبياد باريس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 31 يوليو 2024 03:31 م

خسر منتخب سلاح السيف فى منافسات الفرق أمام فرنسا بنتيجة 45-41 فى دور الثمانية بأولمبياد باريس 2024، لينافس على المراكز من الخامس للثامن.

 

وضم منتخب سلاح السيف رجال فى مباراة فرنسا كلا من: زياد السيسى، أدهم معتز، محمد عامر.

 

فيما خسر منتخب سيدات سلاح سيف المبارزة أمام نظيره إيطالبا بنتيجة 39-26 فى دور ربع نهائى منافسات الفرق أمس بأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

 

يضم منتخب سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف.

 

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي..

 

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبد الرحمن طلبة، محمد عصام.

 

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

 

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

 

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

 

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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