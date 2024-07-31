شكرا لقرائتكم خبر عن نصر أبو الحسن: لست قلقا على الإسماعيلى ولن أهدأ حتى يعود لمكانه الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

علق المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادى الإسماعيلى، على وضع فريق الكرة الأول بالنادى، عقب خسارته من نظيره بلدية المحلة 4 / 2، فى مسابقة الدورى، مؤكدا أنه مطمئن على موقف الفريق بالدورى، وموضحا أن الدراويش سيعود لسابق عهده قريبا.

وقال أبو الحسن، فى تصريحات صحفية: "لست قلقا على وضع الفريق بمسابقة الدورى، خلال الموسم الجارى، لكن يحق للجماهير القلق، لأنهم ليسوا مطالبين بالدخول فى حسابات لوضع الفريق شمال ويمين".

وأضاف: "بأمر الله الفريق سيعود بشكل أفضل عقب ودية السد القطرى، حيث سيبتعد عن الضغوط بشكل كبير خلال هذه السفرية".

وأردف: "سيدخل الفريق مباراة المقاولون العرب بكامل تركيزه، وأثق أننا لن ننتظر حتى هذه المباراة لحسم موقفنا في الدوري وأن الأمور ستكون منتهية من قبلها، وأعد الجميع بالعمل الجاد لتحقيق الطموحات المنتظرة على الرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي قابلناها".

واستطرد: "لن أهدأ حتى يعود الإسماعيلي، لمكانته الطبيعية في أقرب وقت ممكن، وأثق في قدرتنا على تحقيق هذا الأمر، رغم التحديات التي نواجهها منذ استلامنا المهمة".

وأتم: "عندما أتحدث عن التحديات التي نواجهها، فأنا لم أختلق أعذارا لتبرير أي موقف، خاصة وأننا نعلم حجم العمل المطلوب مننا لإنقاذ النادي من كبوته التي يعاني منها قبل استلامنا زمام الأمور، لكنني أذكر الجميع بأننا نعمل وسط ظروف صعبة للغاية، ورغم كل ذلك فنحن قادرين على استعادة مكانة النادي الطبيعية، ونضع كامل ثقتنا في الجهاز الفني واللاعبون واللجنة الفنية لإسعاد الجماهير وتحقيق أمنياتهم".