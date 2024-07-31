شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الحكم فى قضية مستحقات باتشيكو لدى الزمالك لجلسة 31 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

قررت محكمة التحكيم الرياضى، اليوم، تأجيل الحكم فى قضية مستحقات باتشيكو المدير الفنى السابق لفريق الزمالك إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل.

وكتب أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "أخطرت اليوم محكمة التحكيم الرياضي نادي الزمالك بمد أجل الحكم في الاستئناف المقدم من جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق إلي يوم 31 اكتوبر2024.. مد أجل الحكم يعطي للمحكمة الحق في إصدار الحكم في أي وقت حتى يوم 31 اكتوبر2024".

احمد سالم

وفشلت محاولات الزمالك فى التواصل مع باتشيكو خلال الفترة الماضية لتسوية مستحقاته تجنبا لإيقاف القيد بسبب المستحقات المتأخرة.

وتقدم باتشيكو بشكوى ضد الزمالك فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة، والبالغة 450 ألف دولار، بعد رحيله عن الفريق عام 2021.