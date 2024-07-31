شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الأهلى مع الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تسابق إدارة الأهلى الزمن لحسم ملف الصفقات الجديدة، وتلبية احتياجات مارسيل كولر المدير الفنى من اللاعبين الجدد الذين طلبهم لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل.

وطلب كولر فى أكثر من جلسة ضرورة تلبية احتياجاته من اللاعبين الجدد ورغبته فى ضم ظهير أيسر ومهاجم أجنبى وجناح ولاعب وسط ملعب.

أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم الأهلى

يوجد أكثر من اسم مرشح لتدعيم الأهلي سواء لاعبين أجانب مثل يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي ومحمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري ومن اللاعبين المحليين أكثر من اسم أبرزهم أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي ومحمد إسماعيل لاعب زد.

ما موقف التعاقد مع عطية الله؟

مفاوضات الأهلي مع سوتشي الروسي لشراء الظهير المغربي توقفت تماما في الساعات الماضية في ظل مغالاة ناديه في مطالبه المالية.

ما موقف التعاقد مع بن رمضان؟

صفقة بن رمضان تواجه حالة من الغموض في ظل مغالاة ناديه أيضا، وطلب مبالغ كبيرة نظير رحيل اللاعب إلى القلعة الحمراء، وقد ينسحب الأهلي من الصفقة حال استمرار مغالاة ناديه.

هل هناك أسماء أخرى قد تنضم للأهلي؟

هناك أكثر من اسم مرشح لتدعيم الأهلي منهم أسماء عرضها كولر ووكيله دينو لامبرتي وبدأت مراحل التفاوض معهم من أجل إقناعهم بالانضمام إلى الأهلي.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأحمر حال حسم درع الدورى رقم 44 بشكل رسمي مبكرا، من أجل منحهم الراحة الكافية، في ظل ضغط المباريات الكبير خلال الموسم الحالي وخاصة في آخر شهرين، خشية من تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات.

ويحتاج الأهلي الفوز 7 نقاط من أصل 6 مباريات متبقية لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي بدون النظر إلى نتائج بيراميدز منافسه على حصد درع الموسم الحالي، بحيث يتربع الفريق الأحمر على الصدارة بعدد 72 نقطة من لعب 28 مباراة ويتبقى له 6 مباريات في عمر المسابقة.

ويخطط مارسيل كولر لإراحة مجموعة من اللاعبين الأساسيين، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبو علي ومروان عطية، باعتبارهم أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، لاسيما مع تلاحم الموسم المقبل بدون حصول اللاعبين على راحة كافية.