شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، الدخول في معسكر مغلق اليوم، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري.

وطالب أيمن الرمادى بنسيان ما حدث في مباراة الأهلى الماضية، والتركيز فقط على مباراة المقاولون وتحقيق الثلاث نقاط، من أجل مواصلة الاقتراب من المربع الذهبى.

وتعد مباراة المقاولون العرب البروفة الأخير لفريق سيراميكا قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس رابطة الأندية، المقرر لها الأربعاء 7 أغسطس الجارى.

وخسر فريق سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف أمام الأهلى، في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضى، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر في الدورى.