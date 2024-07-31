شكرا لقرائتكم خبر عن زين الدين زيدان يشهد مباراة عمر عصر فى تنس الطاولة بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

حرص زين الدين زيدان على متابعة مباراة عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة امام منافسه الكازاخستاني كيريل جيراسيمينكو ضمن منافسات دور الـ16من المنافسات بأولمبياد باريس.

كان عمر عصر قد تغلب على منافسه فابيو راكوتواريمانانا في دور الـ 64 بنتيجة 4-1 وتأهل إلى الدور التالى، قبل أن يتغلب عمر عصر على بطل الإكوادور ألبرتو مينو المصنف الـ77 في دور الـ 32.

يذكر أن عمر عصر قد تأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 الماضية، محققاً إنجازًا جديدًا لتنس الطاولة المصرية.

ونجح عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة فى التأهل إلى منافسات دور الـ32 بدورة الألعاب الأولمبية التى تستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وتغلب عصر على منافسه فابيو راكوتواريمانانا في دور الـ 64 بنتيجة 4-1 وتأهل إلى الدور التالى، قبل أن يتغلب عمر عصر على بطل الإكوادور ألبرتو مينو المصنف الـ77 في دور الـ 32.

