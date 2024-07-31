شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ميدالية أولمبية.. سفيان البقالى يهدى المغرب ذهبية طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

لكل ميدالية أولمبية حصدها نجوم الرياضة في الألعاب المختلفة قصة طويلة من الكفاح والمثابرة، خلال الطريق الطويل إلى منصة التتويج لرفع علم بلدانهم عالياً خفاقاً في المحافل الدولية، وقصة اليوم عن الميدالية الذهبية التي حصدها البطل المغربي سفيان البقالي في أولمبياد طوكيو 2020.

نجح المغربي سفيان البقالي في كسر سلسلة الألقاب الأوليمبية الكينية -تسعة ألقاب على التوالي- في سباق 3 آلاف متر موانع، وحقق أول ميدالية ذهبية لبلاده في طوكيو في زمن قدره 8:08.90.

ولد البقالي في 7 يناير 1996 في مدينة فاس، ولم يكن مشوار البقالي نحو القمة سهلا خصوصا أنه ينافس ترسانة من العدائين الكينيين والإثيوبيين والإريتريين.

في سن الثامنة عشرة، احتل البطل المغربي، المركز الرابع في بطولة العالم للناشئين لألعاب القوى 2014، ثم ظهر لأول مرة في بطولة أفريقيا لألعاب القوى 2014، حيث احتل المركز العاشر في سباق 3000 متر موانع.

كما شارك في العدو الريفي واحتل المركز الثامن عشر في بطولة العالم للعدو الريفي 2015.

مثّل سفيان البقالي المغرب في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 بعد أفضل نتيجة شخصية بلغت 8:14.41 دقيقة، ليحتل المركز الرابع في ملتقى هيركوليس.

في أولمبياد ريو 2016 قام بتحسين رقمه إلى 8:14.35 دقيقة، واحتلّ المركز الرابع وحصل على الميدالية الفضية في عام بطولة العالم لألعاب القوى 2017، والميدالية البرونزية في بطولة العالم لألعاب القوى 2019.

في آخر ثلاث بطولات كبرى حصد المغرب أربع ميداليات بينها ثلاث ذهبية جميعها من نصيب البقالى.