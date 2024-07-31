شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يتأهل إلى ربع نهائى تنس الطاولة بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

فاز عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة، بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل، بعد الفوز على الكازاخستاني كيريل جيراسيمينكو ضمن منافسات دور الـ16من المنافسات بنتيجة 4/ 2 .

كان عمر عصر قد تغلب على منافسه فابيو راكوتواريمانانا في دور الـ64 بنتيجة 4-1 وتأهل إلى الدور التالى، قبل أن يتغلب عمر عصر على بطل الإكوادور ألبرتو مينو المصنف الـ77 في دور الـ 32.

يذكر أن عمر عصر تأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 الماضية، محققاً إنجازًا جديدًا لتنس الطاولة المصرية.

وودعت دينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة، منافسات الفردى من دور الـ32 بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وخسرت دينا مشرف أمام منافستها اللاعبة من اليابانية هينا هاياتا المصنفة الثالثة عالمياً بنتيجة 4-0 فى دور الـ 32 من المنافسات.

كان محمد البيلى ودع منافسات تنس الطاولة من دور الـ64 أمام البولندى ميلوس ريدزيمسكى صاحب الـ17 عاما بنتيجة 4-0.