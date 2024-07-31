شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريق منتخب مصر الأولمبى بعد التأهل لربع نهائى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالى منتخب باراجواى فى ربع نهائى أولمبياد باريس مساء الجمعة المقبل، وفى حال الفوز والتأهل إلى نصف النهائى سيواجه الفراعنة الفريق الفائز من فرنسا والأرجنتين.

وفى المقابل، يلتقى منتخبى إسبانيا واليابان كما يلتقى منتخبا المغرب وأمريكا ويتقابل الفائز من المباراتين فى نصف النهائى.

وحقق البرازيلي ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، رقمًا تاريخيًا مع الفراعنة الصغار خلال الفترة التي قضاها في تدريب الفريق، فعلى مدار مشواره الرسمي مع منتخب مصر اهتزت شباك الفراعنة مرتين فقط.

خاض منتخب مصر الأولمبى مع ميكالى 12 مباراة رسمية، منها 10 مباريات خرج المنتخب بشباك نظيفة "كلين شيت".

وجاءت قائمة المباريات كالتالى..

إسواتيني ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

إسواتيني إياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

زامبيا ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

زامبيا إياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

النيجر الدور الأول بكأس الأمم الأفريقية.

مالي الدور الأول بكأس الأمم الأفريقية.

الجابون الدور الأول بكأس الأمم الأفريقية.

غينيا نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

المغرب نهائي كأس الأمم الأفريقية "استقبلت شباك المنتخب المصرى هدفين".

الدومينيكان الدور الأول بدورة الألعاب الأوليمبية.

أوزبكستان الدور الأول بدورة الألعاب الأوليمبية.

إسبانيا الدور الأول بدورة الألعاب الأوليمبية "استقبلت شباك المنتخب المصرى هدف وحيد".