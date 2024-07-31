"واثق من الاستمرار".. حارس باراجواي يتحدث عن مواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث روبرتو فرنانديز حارس مرمى منتخب باراجواي الأولمبي، عن مواجهة منتخب مصر الأولمبي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وقال فرنانديز في تصريحات إعلامية عقب مباراة مالي، مساء أمس: "تقدمنا في الأولمبياد بشكل جيد ومستوى المنتخب ارتفع بعد البداية المتواضعة، أنا واثق من أن لدينا فرصة للاستمرار في باريس".

وأتم فرنانديز تصريحاته: "الحكام جيدون جدا في البطولة وليس هناك الكثير مما يمكن الشكوى منه بشأن التحكيم".

ويلتقي منتخب مصر نظيره باراجواي في ربع نهائي مسابقات كرة القدم بأولمبياد باريس، عقب الفوز على إسبانيا مساء أمس، فيما فازت باراجواي على مالي.

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