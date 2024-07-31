أولمبياد باريس.. عمر عصر يقصي بطل كازاخستان ويتأهل لربع نهائي التنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حقق المصري عمر عصر لاعب التنس الفوز على الكازاخستاني كيريل جيراسيمينكو، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات فردي التنس والتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وفاز عصر على الكازاخستاني كيريل جيراسيمينكو بنتيجة 4-2، بعدما كان متأخر بنتيجة 0-2 في الأشواط.

وتقرر أن يضرب عمر عصر موعدًا في ربع النهائي مع الفائز من بطل السويد ترولز مورجارد أو قاو تشنغ جوي لاعب الصين تايبيه، التي ستقام غدًا الخميس.

اقرأ أيضا:

عشماوي ودينا مشرف يودعان منافسات أولمبياد باريس

تخطى صلاح.. سفيان رحيمي يحقق رقما تاريخيا في الأولمبياد