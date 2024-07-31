الزمالك ينهي تجديد عقد هنا سند لاعبة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أنهت إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اليوم الأربعاء إجراءات تجديد عقد هنا سند لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات.

وشهدت مراسم تجديد عقد اللاعبة هنا سند حضور نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وجاء تجديد عقد هنا سند باعتبارها من العناصر المميزة في صفوف سيدات طائرة الزمالك، خاصة بعد حصولها على لقب أفضل صانعة ألعاب في بطولة إفريقيا 2023.

ويذكر أن سيدات طائرة الزمالك تُوجن بلقب بطولة أفريقيا للأندية هذا الموسم، على حساب نظيرتهن في النادي الأهلي بنتيجة 3-2.