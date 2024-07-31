شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يرفض الرحيل لتدريب منتخب السلة السعودى والان مع تفاصيل الخبر

رفض الإسبانى أوجستى بوش، المدير الفني لفريق كرة السلة رجال بالنادى الأهلى، العرض الذى تلقاه خلال الأيام القليلة الماضية للانتقال للتدريب في الدورى السعودى.

وقال مصدر مقرب من أوجستى في تصريحات لـ"الخليج 365" إن المدرب تلقى عرضا لتدريب منتخب السعودى، بجانب تدريب اتحاد جدة السعودى، إلا أنه رفض احتراما لتعاقده مع الأهلى.

وقال المصدر إن المدرب الإسبانى ما زال عقده مستمرا مع الأهلى لمدة موسم آخر، لذلك رفض الرحيل إلى السعوية احتراما لتعاقده مع الأهلى.

وكان خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أعلن عن ضم إبراهيم هشام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة "رجال" لمدة 4 سنوات، قادمًا من نادى طلائع الجيش.