شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مران الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري، راحة من التقسيمة الفنية التي أقيمت في مران اليوم الأربعاء، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح الأساسيين راحة من التقسيمة بعد المشاركة في التدريبات التأهيلية والفقرة الفنية، خوفاً من تعرضهم للإجهاد.

وخاض اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مباراة المقاولون العرب تقسيمة قوية في منتصف الملعب تحت إشراف الجهاز الفني.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتولى جواو ميجيل قيادة هذه الفقرة خلال المران، والتى تضمنت تدريبات بدنية بالجري حول الملعب بجانب فقرة تدريبات خفيفة بالكرة.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية للاعبين خلال مران اليوم، حيث قسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض فقرة فنية واللعب على المرمى الصغير بدون حارس لزيادة دقة إنهاء الهجمة لدى اللاعبين.

وتولى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني قيادة هذه الفقرة رفقة جهازه المعاون، وحرص على توجيه اللاعبين باستمرار وتصحيح الأخطاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة، المقرر لها في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.