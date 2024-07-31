شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس .. منتخب اليد يتقدم أمام فرنسا 15-11 بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

تقدم منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 15-11 بالشوط الأول، فى ثالث مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 التى تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 -9 لصالح منتخب الدنمارك، بعدما نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية على المجر بنتيجة 35 - 32 السبت.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوى ومحمد علي وعمر الوكيل وعلى زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وإبراهيم المصرى وأحمد عادل ومحمد طارق.

وتلعب مصر فى أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

وحقق منتخب رجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، الفوز على نظيره اليابان وديا بنتيجة 32 - 26 فى البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.