منتخب مصر لكرة اليد يسقط في فخ التعادل أمام فرنسا في أولمبياد باريس 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره فرنسا بنتيجة 26-26 ضمن منافسات دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية " أولمبياد باريس 2024".

وسيطر المنتخب المصري على اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد باريس منذ بدايته، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 15-11 لصالح الفراعنة، كما استمر التقدم حتى الثانية الأخيرة التي شهدت تسجيل منتخب فرنسا هدف التعادل.

وكان منتخب مصر قد استهل مواجهاته في أولمبياد باريس، بالفوز على المجر في الجولة الأولى بنتيجة (35-32)، قبل أن يسقط أمام الدنمارك بالجولة الثانية بنتيجة (30-27).

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد، مع كل من: فرنسا والدنمارك والأرجنتين والنرويج والمجر.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 3 نقاط حصيلة انتصار وتعادل وخسارة، محتلًا المركز الثالث في المجموعة الثانية.

ويظل منتخب فرنسا صاحب الأرض والجمهور في المركز الخامس، بعد أن حصد أولى نقاطه في الأولمبياد.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة صعبة أمام النرويج (صاحب العلامة الكاملة حتى الآن) في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة، يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في المجموعة، إلى دور ربع النهائي من منافسات كرة اليد في الأولمبياد.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثامنة فى تاريخه بعد أن سجل الفراعنة حضورًا في سبع مناسبات سابقة أعوام 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.