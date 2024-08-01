الاهلي يجهز مفاجآت قوية لـ الهلال في السوبر السعودي

يجهز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، مفاجآت قوية لنظيره الهلال في المباراة المرتقبة بينهما ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويقيم الاهلي السعودي معسكره التحضيري الحالي في النمسا استعدادًا لبطولة كأس السوبر السعودي أمام الهلال ثم مواجهة الفائز من بين النصر والتعاون في النهائي حال التأهل.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل.

ويسيطر الغموض على معسكر الاهلي قبل لقاء الهلال، حيث لم يتم الإعلان عن أي صفقة عالمية جديدة داخل قلعة الراقي.

بالإضافة إلى خروج الفرنسي ألان سانت ماكسيمان لاعب أهلي جدة على سبيل الإعارة لفريق فنربخشة التركي.

وكشف الصحفي وليد سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، عن مفاجآت سارة لجماهير النادي الاهلي السعودي قبل لقاء الهلال المرتقب.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية داخل النادي الاهلي تسعى بقوة إلى التعاقد مع بديل ماكسيمان بالإضافة إلى لاعب مواليد (2003) قبل مباراة السوبر السعودي المرتقبة أمام الهلال.

كما أن الجهاز الطبي في النادي الاهلي يعمل على تجهيز المهاجم فراس البريكان بشكل كامل قبل لقاء السوبر والتي ستدعم بقوة صفوف الفريق الجداوي قبل بداية الموسم الجديد.