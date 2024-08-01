اتحاد الكرة يكشف حقيقة تهديد ميكالي بالرحيل عن منتخب مصر

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عن حقيقة تهديد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قبل أولمبياد باريس 2024.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: ” ميكالي مدرب جيد للغاية ولديه سابق خبرة في الأولمبياد واجتمعنا من قبل واكد لي أنه يدرك الصعوبات وأن المنتخب الأوليمبي ليس ضمن الأجندة لأنه واجه من قبل هذه الأزمة من قبل البرازيل”.

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وتابع:” ما قيل عن تهديد ميكالي بالرحيل عن منتخب مصر الأوليمبي لم يحدث على الإطلاق، فهناك مدربين مصريين رفضوا تولي تدريب المنتخب، لعدم وجود لاعبين أساسيين في صفوف الفريق الأول لأي نادٍ سوى لاعب أو اثنين”.

وأردف:”ميكالي مدرب جيد للغاية ولم يقم باستدعاء بعض الأسماء المميزة في الدوري، لكنه قام بضم اللاعبين التي تواجدات معه في الفترة الأخيرة وتعرف طريقة لعبه جيدًا،ويريد تحقيق انجاز مع الفراعنة”.