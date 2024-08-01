عامر حسين: بطولة كأس مصر مهددة بالإلغاء وهذا موعد فتح القيد

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن بطولة كأس مصر مهددة بالإلغاء، كما أوضح أن الشركة الراعية تختار الفريق الرابع في كأس السوبر.

وأشار إلى أن بطولة كأس السوبر المصري يشارك بها بطل الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة والشركة الراعية تختار أحد الفرق لاكتمال أضلاع المربع.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج بوكس تو بوكس، أنه لن يتم فتح تسجيل القوائم للأندية إلا بعد انتهاء الدوري وكأس مصر.

وشدد على أن إنهاء البطولات المحلية بات شرطًا أساسيًا من أجل فتح قائمة الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الموسم الماضي كان هناك استثناء من جانب الاتحاد الدولي.

وتابع عامر حسين: “حتى الآن لم يصدر أي قرار بإلغاء بطولة كأس مصر، والأمر يرتبط بالشركة الراعية، وفي حال تم الإلغاء سيكون خسارة مالية كبيرة وهو من أحد الموارد المالية”.

وأضاف: “يمكننا إقامة كأس مصر قبل يوم 2 سبتمبر، وإلا سوف يتم إلغاء البطولة تمامًا”.

واستكمل: “لابد أن يكون هناك اتفاق بين أكثر من جهة، من أجل الاتفاق على هذا الملف، لا يوجد عندي شيء أقوله، لابد من وجود إتفاق حول المواعيد المناسبة لبطولة كأس السوبر المصري، خاصة في ظل وجود أجندة دولية لمنتخب مصر”.

وشدد عامر حسين أن علاقته جيدة مع نجوم الزمالك القدامى، لكنه لم يجلس مع أي مسئول داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة، ولم يتم الحديث مع إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، وذكر أنه من الممكن تعديل موعد لقاء الأبيض أمام الجونة.