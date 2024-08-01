زد يكشف حقيقة مفاوضاته مع الاهلي لضم نجمه

كشف نادي زد حقيقة ما تم تداوله عن دخوله في مفاوضات مع الاهلي من أجل التعاقد مع نجم فريقه الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشرت أنباء عن رغبة نادي زد في التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الاهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي زد أن الإدارة لم تدخل في مفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الاهلي بشكل رسمي كما أشيع خلال الآونة الاخيرة.

وأوضح أن كهربا لاعب مهم وأن نادي زد في حاجة إلى لاعب مثله في الفترة المقبلة نظرًا لما يملكه من مهارات وخبرات دولية مع النادي الاهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وشدد على أن نادي زد لم يوقع مع كهربا كما قالت الأخبار، كما أنه لم يحدث أي مفاوضات مع النادي الاهلي للحصول على خدماته.

جدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا شارك في 131 مباراة بقميص النادي الاهلي في كافة المسابقات، أحرز خلالهم 44 هدفًا، وقدم 21 تمريرة حاسمة.