الزمالك يعلق على تأجيل الحكم في قضية باتشيكو

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك على القرار الصادر أمس الأربعاء بمد الأجل في جلسة البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للأبيض.

وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة “الزمالك:”كان قد حصل باتشيكو على حكم سابق بأحقيته في الحصول على ما يقرب من 500 ألف يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدر بشهرين”.

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وتابع:” هذا المبلغ بالإضافة إلى رواتب ومكافآت متأخرة أيضًا، إلا أن البرتغالي استأنف على الحكم الصادر، لرغبته في الحصول على ما يقرب من مليون و700 ألف يورو بعد إضافة باقي قيمة عقده مع الزمالك، بسبب بفسخ عقده من جانب القلعة البيضاء دون وجود سبب مقنع لذلك”.

وواصل:” القرار الذي صدر الأربعاء هو مد الأجل في القضية حتى نهاية أكتوبر المقبل مما يعني إمكانية صدور الحكم النهائي خلال تلك الفترة إما بتأييد الحكم السابق أو بقبول استئناف باتشيكو”.

واختتم:” إدارة الزمالك ليس لديها أزمة في دفع ما يقرب من 500 ألف يورو قيمة ما أكده الحكم السابق”.