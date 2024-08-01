صراع أوروبي على ضم نجم الاهلي في الصيف

كشفت تقارير صحفية أن هناك صراع أوروبي لضم نجم منتخب مصر والفريق الأول بكرة القدم للنادي الاهلي محمد عبدالمنعم خلال الفترة القادمة.

وأشارت التقارير أن هناك نادين أوروبيان ينوون تقديم عروضًا رسمية للاعب خلال الفترة القادمة.

وتابعت التقارير أن نادي بولونيا والذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في يهتم بضم مدافع منتخب مصر والأهلي محمد عبدالمنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»:” محمد عبد المنعم هو أحد أبرز الأسماء الذي يهتم نادي بولونيا بضمهم هذا الصيف تدعيمًا للفريق الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا.

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بينما أشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أمس الأربعاء إن نادي نيس الفرنسي وضع محمد عبد المنعم على رأس أولوياته لتدعيم دفاعه هذا الصيف.

وتابعت الصحيفة أن نادي نيس وضع احتمالية ضم مدافع الاهلي بسبب اقتراب رحيل مدافع الفريق “جان كلير توديبو” إلى صفوف يوفنتوس.

وكان قد أكد مصدر داخل النادي الاهلي أن نادي نيس تواصل بالفعل مع عبدالمنعم بشأن الانتقال إلى النادي الفرنسي، وأبدى نجم الأحمر موافقته على اللعب في الدوري الفرنسي.