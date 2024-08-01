يورجن كلوب يعلن مفاجأة بشأن مشواره التدريبي في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أشار المدير الفني الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه لن يعود إلى التدريب خلال الفترة الحالية.

وكان كلوب أعلن رحيله عن تدريب فريق ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي بنهاية الموسم الماضي، مشيراً إلى أنه لن يتولى تدريب أي فريق خلال الموسم الجديد.

وقال كلوب في تصريحات خلال مؤتمر المدربين الدوليين في فورتسبرج: "في الوقت الحالي، لا يوجد أي شيئ على الإطلاق سواء نادي أو منتخب، ولكنني أستبعد فكرة العودة للتدريب في الوقت الحالي".

وأضاف: "اعتباراً من اليوم انتهت مسيرتي التدريبية، ويجب أن أقضي المزيد من الوقت مع أحفادي".

وتابع: "أمر الاستقالة والرحيل عن ليفربول لم اتخذه في ليلة واحدة، ولكنه كان قرار عاماً بأكمله".

واختتم كلوب تصريحاته: "تمكنت من تدريب أفضل الأندية في العالم طوال مسيرتي، ورغبتي في العمل بكرة القدم لم تمت بشكل كامل، وأرغب في مساعدة الجميع بخبرتي، ولكن لننتظر ما سيحدث في المستقبل".

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