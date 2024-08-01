"بعد التعادل مع فرنسا".. ترتيب مجموعة منتخب مصر في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل مباراة منتخب مصر لكرة اليد رجال، أمام نظيره منتخب فرنسا، بنتيجة 26-26، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، بأولمبياد باريس 2024.

وانتهى الشوط الأول، بنتيجة 15-11 لصالح المنتخب المصري، قبل أن ينتهي الشوط الثاني واللقاء بنتيجة 26-26.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية بالأولمبياد، رفقة كلا من "الدنمارك، الأرجنتين، النرويج، المجر وفرنسا".

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر لكرة اليد رصيده إلى النقطة رقم 3 في البطولة، حيث تمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب المجر بنتيجة 35-32، قبل أن يتلقى الهزيمة في الجولة الثانية من منتخب الدنمارك بنتيجة 30-27.

فيما حصد منتخب فرنسا النقطة الأولى له في الأولمبياد، حيث تلقى الهزيمة في الجولة الأولى والثانية.

وجاء جدول ترتيب مجموعة مصر اليوم بعد التعادل مع فرنسا كالتالي:

1- الدنمارك.. 3 مباريات.. 6 نقاط.

2- النرويج.. 3 مباريات.. 6 نقاط.

3- مصر.. 3 مباريات.. 3 نقاط.

4- المجر.. 3 مباريات.. نقطتين.

5- فرنسا.. 3 مباريات.. نقطة واحدة.

6- الأرجنتين.. 3 مباريات.. دون نقاط.