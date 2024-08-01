رئيس الاتحاد السعودي يكشف سر تسليم المملكة ملف المونديال 2034

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت تسليم ملف استضافة كأس العالم يوم الأثنين الماضي، في حفل أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي، وياسر المسحل ورئيس اللجنة الأولمبية.

وقال المسحل في تصريحات خلال حفل تسليم ملفات المونديال:" تقدمنا لاستضافة البطولة بعد تأييد 140 اتحاداً، وننتظر القرار النهائي يوم 11 ديسمبر".

محمد يوسف

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