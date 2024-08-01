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رئيس الاتحاد السعودي يكشف سر تسليم المملكة ملف المونديال 2034

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سر تسليم المملكة العربية بشكل رسمي ملف استضافة بطولة كأس العالم لعام 2034.

وقال المسحل في تصريحات خلال حفل تسليم ملفات المونديال:" تقدمنا لاستضافة البطولة بعد تأييد 140 اتحاداً، وننتظر القرار النهائي يوم 11 ديسمبر".

وأضاف رئيس الاتحاد:" نسعى أن تصبح المملكة أول دولة تستضيف كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً".

وكانت المملكة العربية أعلنت تسليم ملف استضافة كأس العالم يوم الأثنين الماضي، في حفل أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور عبدالعزيز بن تركي وزير السعودي، وياسر المسحل ورئيس اللجنة الأولمبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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