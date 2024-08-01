رئيس الاتحاد السعودي يكشف سر تسليم المملكة ملف المونديال 2034

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد
كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سر تسليم المملكة العربية بشكل رسمي ملف استضافة بطولة كأس العالم لعام 2034.
وقال المسحل في تصريحات خلال حفل تسليم ملفات المونديال:" تقدمنا لاستضافة البطولة بعد تأييد 140 اتحاداً، وننتظر القرار النهائي يوم 11 ديسمبر".
وأضاف رئيس الاتحاد:" نسعى أن تصبح المملكة أول دولة تستضيف كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً".
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت تسليم ملف استضافة كأس العالم يوم الأثنين الماضي، في حفل أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي، وياسر المسحل ورئيس اللجنة الأولمبية.