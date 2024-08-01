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نتائج الدوري المصري.. فوز درامي لزد على مودرن سبورت.. وتعادل سلبي بين الاتحاد وإنبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

انتهت منذ قليل مباريات اليوم الثاني من الجولة الـ32 من عمر مسابقة الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وجاءت نتيجة المباراة الأولي بتعادل سلبي بين الاتحاد السكندري وإنبي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية.

فيما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إف سي فوزاً علي مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

أحرز أهداف زد في اللقاء شادي حسين وديلسون كاموني "هدفين"، بينما جاءت ثنائية مودرن سبورت بإقدام عبد الكبير الوادي وإيبا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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