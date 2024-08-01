عمره 17 سنة.. من هو لاعب الملاكمة الذي توفى غرقا في نادي الترسانة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نعى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اللاعب تامر حمزة لاعب الملاكمة بنادي الترسانة، عن عمر يناهز 17 عاماً، بعد غرقه فى حمام السباحة الخاص بنادي الترسانة.

وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، "تقرر غلق كامل لحمام السباحة بنادي الترسانة، وتحويل جميع المتسببين في الحادث إلي جهات التحقيق الرسمية".

وأضاف: " الوزارة إتخذت كافة الإجراءات القانونية والإدارية واجبة الإتباع".

واختتم: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه المعنيين بالوزارة بالمتابعة مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بمتابعة الإجراءات اللازمة مع أسرة اللاعب".

من هو الراحل حمزة تامر؟

يبلغ حمزة تامر من العمر 17 عاماً.

ويعد حمزة من لاعبي فريق الملاكمة بنادي الترسانة.

ويقيم اللاعب في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة القاهرة.

ورحل حمزة عن عالمنا بعد تعرضه لأزمة وتوقف عضلة القلب، بعد تعرضه للغرق داخل حمام السباحة بنادي الترسانة.

وتم نقل اللاعب إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنعاش قلبه، ولكنه فارق الحياة.

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