"دوري مصر ووديات أوروبية قوية".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العربية والعالمية، أبرزها لقاء الأهلي والبنك في الدوري المصري، إلي جانب ودية ليفربول وأرسنال.

ويعرض "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا.. الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت.

سموحة ضد المصري.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 2.

الأهلي ضد البنك الأهلي.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 1.

مباريات ودية:

ليفربول ضد أرسنال.. الثانية والنصف صباحاُ بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. لم تعرض في جدول البث.

ريال مدريد ضد ميلان.. الثالثة والنصف صباحاُ بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. لم تعرض في جدول البث.

مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. لم تعرض في جدول البث.

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